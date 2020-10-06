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    تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية جاخيرلي بمحافظة جبرائيل المحررة من العدو

    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:٠٧]

    باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قدمت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن قرية جاخيرلي بمحافظة جبرائيل المحررة من احتلال أرمينيا، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.

     

    AZERTAG.AZ :تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية جاخيرلي بمحافظة جبرائيل المحررة من العدو
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