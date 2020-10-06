باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) قدمت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن قرية جاخيرلي بمحافظة جبرائيل المحررة من احتلال أرمينيا، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.

AZERTAG.AZ : تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية جاخيرلي بمحافظة جبرائيل المحررة من العدو

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