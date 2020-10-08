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    منتخب أذربيجان لكرة القدم سيقابل سلوفاكيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا

    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]

    باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    سيواجه المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 21 عاما مع فريق سلوفاكيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المباراة سيديرها طاقم الحكام من النرويج – حكم الساحة كريستوفر هاغينز بمساعدة أندرس أولاف داله وإسحاق إلياس باشيفكين والحكم الرابع روهيت ساجي.

    ستقام المباراة في ملعب"Nitra" السلوفاكي.

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان لكرة القدم سيقابل سلوفاكيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا
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