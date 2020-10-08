منتخب أذربيجان لكرة القدم سيقابل سلوفاكيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا
AzerTAg.az
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
سيواجه المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 21 عاما مع فريق سلوفاكيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا.
أفادت وكالة أذرتاج ان المباراة سيديرها طاقم الحكام من النرويج – حكم الساحة كريستوفر هاغينز بمساعدة أندرس أولاف داله وإسحاق إلياس باشيفكين والحكم الرابع روهيت ساجي.
ستقام المباراة في ملعب"Nitra" السلوفاكي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٠]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٢٢]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٢٤]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٣:١٠]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١١:٤٠]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٢]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١١:٠٧]
٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٤٠]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥٩]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٨]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٥]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٥٥]
٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٠]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]
٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
٠٧.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٥٣]
٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٠٨]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك