باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) سيواجه المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 21 عاما مع فريق سلوفاكيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا. أفادت وكالة أذرتاج ان المباراة سيديرها طاقم الحكام من النرويج – حكم الساحة كريستوفر هاغينز بمساعدة أندرس أولاف داله وإسحاق إلياس باشيفكين والحكم الرابع روهيت ساجي. ستقام المباراة في ملعب"Nitra" السلوفاكي.

AZERTAG.AZ : منتخب أذربيجان لكرة القدم سيقابل سلوفاكيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا

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