المتحف الوطني للادب الاذربيجاني يناشد متاحف العالم حول البربرية الارمينية

باكو، 14 أكتوبر، اذرتاج

ناشد المتحف الوطني للأدب الأذربيجاني الذي يحمل اسم نظامي غنجوي المتاحف العالمية بشأن العدوان المستمر لأرمينيا على أذربيجان والهجمات الصاروخية على مدينة غنجة والتهديدات الجديدة من قوات الاحتلال.

الرسالة المكتوبة بلغات مختلفة موجهة إلى حوالي 100 متحف شهير حول العالم منها لوفر الفرنسية وميتروبوليتن الامريكية والمتحف البريطاني والمتحف الوطني ليفربول ومتحف برادو الاسبانية ومتاحف ديومو وبيناكوتيكا بريرا ودوجلار والمتحف الوطني للمملكة العربية السعودية والمتحف الوطني البحريني وغيرها من المتاحف العالمية.

"نداء من المتحف الوطني للأدب الأذربيجانية الذي يحمل اسم نظامي غنجوي إلى متاحف العالم

الزملاء الاعزاء!

على الرغم من أننا نعيش في بلدان مختلفة ونتحدث لغات مختلفة ، إلا أن هناك شيئًا مهمًا يوحدنا جميعًا.

نقوم نحن وأنتم بمهمة إنسانية كبيرة، تشارك في حماية وتعزيز الأدب والثقافة والقيم الروحية.

الثقافة وطن مشترك بلا حدود يوحد البشرية جمعاء.

تم تسمية متحفنا على اسم نظامي غنجوي ، أحد أبرز شعراء الأدب العالمي الكلاسيكي في القرن الثاني عشر ، والذي تُرجمت أعماله إلى معظم لغات الغرب والشرق والذي قدم بإبداعه غير المسبوق ، مساهمة كبيرة في الثقافة العالمية.

وهو لم يغادر مدينة غنجة ، حيث عاش طوال حياته. ومع ذلك ، فإن مسقط رأس نظامي غنجوي الذي يمجد المثل العالمية والسلام والصداقة والمساواة والعدالة بين الشعوب والأمم ، تتعرض اليوم لهجمات صاروخية من قبل القوات المسلحة الأرمينية. ويُقتل المدنيون بمن فيهم كبار السن والأطفال وتُدمّر الآثار المادية والروحية.

تبدو مدينة غنجة كمتحف في الهواء الطلق. لؤلؤة أخرى من غنجة ، والتي تحتضن أندر اللآلئ في تاريخ أذربيجان ، هي ضريح الشاعر المشهور عالميًا نظامي غنجوي. تهديدات أرمينيا الجديدة لغنجة عرّضت قبر نظامي غنجوي ، أحد اللآلئ الفريدة للثقافة الأذربيجانية ، لخطر الانهيار.

يحتوي متحفنا على عدة فروع ، يحمل أحدها اسم خورشيدبانو ناتافان ، ابنة أمير كاراباخ ، شاعرة أذربيجانية بارزة من القرن التاسع عشر ، أقامت علاقات الصداقة مع الكاتب الفرنسي الكبير ألكساندر دوما. كان يقع هذا الفرع من متحفنا في مدينة شوشا المحتلة من قبل أرمينيا في عام 1992 ، عندما استولى الأرمن على المدينة ، وهي مهد ثقافتنا ، تم تدمير المتحف ومصادرة معروضاته ، واضطر موظفوه للعيش كمشرَّدين قسريا لمدة 28 عامًا . هذا هو واحد فقط من المتاحف الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا. في الأراضي المحتلة ، دمر الأرمن واستولوا على 22 متحفًا آخر من متاحفنا ، و 6 معارض فنية ، و 762 أثرًا ثقافيًا عالميًا وثقافيًا ، و 4600000 كتاب ، و 927 مكتبة بها مخطوطات.

اليوم تتعرَّض مدينة غنجة العاصمة الثقافية الرمزية لأذربيجان ، والواقعة بعيدًا عن منطقة ناغورنو كاراباخ ، للهجوم الأرميني الشرس بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف سكان مدينة غنجة وآثارها التاريخية القديمة.

ندعو جميع المثقفين في العالم ، أنتم وجميع العاملين في المتاحف والعاملين في مجال الثقافة في العالم الذين يخدمون قضية نبيلة مثل الحفاظ على الثقافة ، إلى رفع أصواتهم ضد العدوان الأرمني.

اليوم مدينة نظامي الذى ينتسب إلى جميع شعوب العالم وقبره أصبحت عرضة لصواريخ أرمينية.

نحتاج اليوم إلى أصواتكم ودعمكم وتضامنكم لمنع هذه الفظائع ضد الناس والإنسانية والثقافة والأخلاق.

قبل ثمانية قرون ، كتب نظامي غنجوي:

إذا قمت بعمل صالح وعمل سيء ، صدقني ،

لن تنساه ، هذه الدنيا القديمة

الزملاء الاعزاء!

في هذه الأيام الحساسة ، نناشدكم ، بصفتنا طاقم المتحف الذي يحمل اسم نظامي غنجوي والذي يعيش في ذاكرته ، نداء لإظهار التضامن في حماية مسقط رأس نظامي ، غنجة ، موطن نظامي في أذربيجان من العدوان الأرمني والنوايا المدمرة بشكل متزايد.

كما قال نظامي : لن ينسى التاريخ والزمان

- لا رحمتكم ولا جهودكم

المحبة للسلام ولا الجرائم ضد الإنسانية لأرمينيا المحتلة التي حولت الإرهاب إلى سياسة دولتها!"