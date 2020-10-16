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    سياسة


    الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على المناطق السكنية الأذربيجانية

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:١٥‎]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يواصل جيش الاحتلال الارميني قصفه المكثف على المناطق السكنية في محافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وأغجبدي الأذربيجانية، ذلك انتهاك صارخ لمطالب نظام الهدنة الإنسانية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على المناطق السكنية الأذربيجانية
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