تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرى محافظة خوجاوند المحررة من قوات الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٠]
باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
قدمت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن قرى محافظة خوجاوند المحررة من قوات الاحتلال الأرميني، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.
تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن هذه القرى المحررة من العدو.
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16028398561257334435.mp4
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