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    تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرى محافظة خوجاوند المحررة من قوات الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٠]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قدمت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن قرى محافظة خوجاوند المحررة من قوات الاحتلال الأرميني، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.

    تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن هذه القرى المحررة من العدو.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16028398561257334435.mp4

     

    AZERTAG.AZ :تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرى محافظة خوجاوند المحررة من قوات الاحتلال الأرميني (فيديو)
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    تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرى محافظة خوجاوند المحررة من قوات الاحتلال الأرميني (فيديو)