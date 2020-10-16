تواصل القوات المسلحة لأرمينيا قصفها الصاروخي والمدفعي على المناطق السكنية الأذربيجانية تحت غطاء الهدنة الإنسانية

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

يواصل جيش الاحتلال الارميني قصفه المكثف على المناطق السكنية في محافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وأغجبدي وفضولي الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان العدو غير القادر على الصمود أمام الجيش الأذربيجاني في ساحة المعركة يستهدف المناطق السكنية الأذربيجانية والمسالمين العزل الأبرياء، وذلك انتهاك صارخ لمطالب نظام الهدنة الإنسانية.