الصاروخ التكتيكي الأرميني يستهدف ناخجيوان
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٤]
باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
قصفت القوات المسلحة الارمينية من أراضي محافظة قوبادلي المحتلة في الساعة 10:44 في 15 أكتوبر محافظة أوردوباد لجمهورية ناخجيوان ذات حكم الذاتي لأذربيجان بالصاروخ التكتيكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية انه لم يعلن عن خسائر مادية أو بشرية.
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