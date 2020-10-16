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    الصاروخ التكتيكي الأرميني يستهدف ناخجيوان

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٤]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قصفت القوات المسلحة الارمينية من أراضي محافظة قوبادلي المحتلة في الساعة 10:44 في 15 أكتوبر محافظة أوردوباد لجمهورية ناخجيوان ذات حكم الذاتي لأذربيجان بالصاروخ التكتيكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية انه لم يعلن عن خسائر مادية أو بشرية.

    AZERTAG.AZ :الصاروخ التكتيكي الأرميني يستهدف ناخجيوان
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