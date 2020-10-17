حكمت حاجييف: أطلقت على كنجه صواريخ بالستية تكتيكية من نوع SCUD/Elbrus

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

أطلقت على كنجه صواريخ بالستية تكتيكية من نوع SCUD/Elbrus.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس قسم شئون السياسة الخارجية لدى الادارة الرئاسية حكمت حاجييف في حسابه الرسمي على توتير.

اضاف ان الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الألغام / أناما / اعلنت ان الصواريخ المطلقة على كنجه هي صواريخ بالستية تكتيكية من نوع SCUD/Elbrus. تثبت هذا شظايا الصواريخ الموجودة في مكان الحادث. ان استهداف المناطق المكتظة بالسكان المدنيين بصاروخ SCUD يظهر سخافة القيادة العسكرية السياسية لارمينيا وافكارها الشيزوفرينية.