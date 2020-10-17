الرئيس إلهام علييف: تحرير مدينة فضولي وعدة قرى للمحافظة من وطأة الاحتلال الارميني
AzerTAg.az
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٩]
باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج
تم تحرير المناطق السكنية لمحافظة فضولي من وطأة الاحتلال اليوم وهي: قرى قوتش أحمدلي و تشيمان وجوفارلي وبير احمدلي وموسابايلي وايشيقلي ودادالي ومدينة فضولي.
تم تحرير مدينة فضولي من المحتلين، فضولي لنا، قراباغ أذربيجانية! بهذه المناسبة أهنئ الشعب الاذربيجاني من صميم القلب.
افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في التلفزيون الاذربيجاني اليوم.
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