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    سياسة


    وزارة الدفاع: انزال ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع العدو

    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]

    باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يواصل الجيش الاذربيجاني إنزال ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع قوات الاحتلال الارمني، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    تقدم الوزارة مقطع فيديو عن ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع العدو.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16029316421640922836.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: انزال ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع العدو
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