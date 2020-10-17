وزارة الدفاع: انزال ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع العدو
AzerTAg.az
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٥٩]
باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
يواصل الجيش الاذربيجاني إنزال ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع قوات الاحتلال الارمني، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.
تقدم الوزارة مقطع فيديو عن ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع العدو.
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16029316421640922836.mp4
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