وزارة الدفاع الاذربيجانية تنشر فيديو تدمير مدرعات العدو (فيديو)
AzerTAg.az
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
دمر الجيش الاذربيجاني بالنيران الدقيقة مدرعات تابعة للقوات المسلحة لارمينيا في مواقعها القتالية.
تقدم وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع مقطع فيديو لتدمير المدرعات.
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16029404354275132215.mp4
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