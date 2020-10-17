  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع الاذربيجانية تنشر فيديو تدمير مدرعات العدو (فيديو)

    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٦]

    باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    دمر الجيش الاذربيجاني بالنيران الدقيقة مدرعات تابعة للقوات المسلحة لارمينيا في مواقعها القتالية.

    تقدم وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع مقطع فيديو لتدمير المدرعات.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16029404354275132215.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع الاذربيجانية تنشر فيديو تدمير مدرعات العدو (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٠]
    اذربيجان وارمينيا تتفقان على الهدنة الانسانية المؤقتة
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٤٣]
    سفارة أذربيجان في روسيا تقدم مذكرة احتجاج إلى وزارة خارجية الاتحاد الروسي
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]
    وزارة الدفاع: انزال ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع العدو
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٧]
    50 حزبا سياسيا في اذربيجان تناشد المنظمات الدولية والمحلية
    وزارة الدفاع الاذربيجانية تنشر فيديو تدمير مدرعات العدو (فيديو)