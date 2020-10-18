الجيش الأذربيجاني يسيطر على قاعدة عسكرية لقوات الاحتلال الارمينية
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٤٠]
باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج
سيطر الجيش الأذربيجاني على قاعدة عسكرية لقوات الاحتلال الأرمينية أثناء العمليات القتالية التي اجراها الجيش الاذربيجاني في اتجاه محافظة فضولي.
اضطر العدو الى التراجع تاركا الآليات القتالية والاسلحة والمركبات العسكرية الاخرى.
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