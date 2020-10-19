  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    قوات الاحتلال الأرمينية تقصف المناطق السكنية

    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٢]

    باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

    قصفت قوات الاحتلال الارمينية بالقنابل والمدافع المناطق السكنية في محافظات جورانبوي وتارتار واغدام خلال الليل.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان محافظة اغجابدي تتعرض للقصف الأرميني ابتداء من فجر اليوم.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرمينية تقصف المناطق السكنية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
    مساعد الرئيس: أطلقت أرمينيا على خمس محافظات في أذربيجان 229 قذيفة في اليوم الأول من وقف إطلاق النار الإنساني
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]
    ضبط كمية كبيرة من المعدات القتالية والأسلحة والذخائر الحية لقوات الاحتلال الأرميني
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]
    أناما تعثر على بقايا 11 صاروخا لمنظومة سكود وقذيفة فوسفورية بيضاء والقنابل العنقودية لدى المناطق السكنية المقصوفة من قبل أرمينيا
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٠٨]
    وزارة الدفاع: كتيبة للفوج الـ527 للاحتلال الأرميني تمتنع من المشاركة في القتال
    قوات الاحتلال الأرمينية تقصف المناطق السكنية