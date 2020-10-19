قوات الاحتلال الأرمينية تقصف المناطق السكنية
AzerTAg.az
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٥٢]
باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج
قصفت قوات الاحتلال الارمينية بالقنابل والمدافع المناطق السكنية في محافظات جورانبوي وتارتار واغدام خلال الليل.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان محافظة اغجابدي تتعرض للقصف الأرميني ابتداء من فجر اليوم.
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