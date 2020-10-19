باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج تواصل القوات المسلحة لارمينيا قصف الأراضي الأذربيجانية. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العدو يقصف المواقع القتالية للجيش الاذربيجاني في محافظة جويجول من اتجاه محافظة كالبجار المحتلة باستخدام قاذفات القنابل 82 و120 مم والأسلحة الكبيرة العيار ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا في 19 أكتوبر.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: مواقع اذربيجانية في جويجول تتعرض للقصف

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