نصب "توماس آتا" بالقرب من قرية داغ توماس في مقاطعة جبرائيل يعود إلى العهد الوثني

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً، تعرضت آثارنا المادية والثقافية للتدمير والنهب في الأراضي التي تحتلها أرمينيا. نتيجة للعمليات الهجومية المضادة الناجحة التي شنها الجيش الأذربيجاني في قره باغ في 27 سبتمبر، تم تحرير مدن فضولي وجبرائيل وزنغيلان وغوبادلي وعدد من قرانا، وكذلك المناطق السكنية والمرتفعات من الاحتلال. قرى مقاطعة جبرائيل غنية بالآثار المادية والثقافية. تم تحرير برج قلعة في قرية سيريك (القرنين الخامس والسادس) في 22 أكتوبر وتربة دائرية في قرية شيخلار (القرن الرابع عشر) وكهف قصر الأغوال بالقرب من قرية داغ توماس المحررة في 23 أكتوبر وقبة باشيكسيك ومجمع المساجد في قرية شلبيلار المحرر في 25 أكتوبر وحمام السلطان ماجد في وسط المدينة هي مدونة تاريخية لشعبنا.

وأعربت مدرسة التاريخ في مدرسة علي مصطفاييف الثانوية رقم 202 في باكو نورية هماتوفا في حديثها مع أذرتاج. وقالت إن أهلنا ينتظرون اليوم الذي سيتم فيه تحرير القرى المحتلة الأخرى. من وجهة النظر هذه، فإن برج العذراء الذي يقع في مقاطعة جبرائيل أصبحت ضحية للبربرية الأرمنية. يعد برج العذراء في ديري دتغ أثرا مبنياً للأغراض الدفاعية في القرن الثاني عشر إلى الرابع عشر. يبلغ طول القلعة 50 متراً وارتفاعها 13 متراً. أصبحت القلعة حالياً في حالة خراب. في السنوات الأولى لاحتلال جبرائيل، نسف أعداؤنا جانباً من القلعة. كان الغرض من التدمير اللاحق للقلعة هو تدمير آثار تاريخنا. من يدري، ربما ما هي طبقات تاريخنا المخفية في مثل هذه الآثار. إن العدوان على آثارنا والمخربين الأرمن الذين فضحوا هذه الأعمال الشنيعة أظهروا مرة أخرى هويتهم.

في المنطقة غير البعيدة عن مركز مقاطعة جبرائيل، كان قبر جبرائيل آتا يعتبر مزاراً قبل الاحتلال. في القرن التاسع عشر، رأى الباحث الأرميني الأصل بارخوداريان الضريح واعترف بأن النصب يخص المسلمين. ومع ذلك، ظهرت صور لاحقة للصليب على هذا النصب. يوجد ضريح يسمى "الولد الأبيض" بالقرب من جبرائيل. أكد البروفيسور بيتروشيفسكي أن الضريح ليس مسيحياً، بل نصب وثني. ادعى الباحث الأرميني بارخودريان دون أي مبرر أن النصب يخص الأرمن. على عكس ادعاءاته، يكفي أن نقول إن عشرات الأساطير والخرافات حول "الصبي الأبيض" لا تزال موجودة في الشعوب التركية.

من وجهة النظر هذه، لا يمكن إنكار أن النصب يخص الأتراك، واعتباره نصباً أرمنياً. وما يذكره الباحث الأرميني برخودريان في كتابه "أرساخ" كنصب أرمني فأنه نصب "توماس آتا" الواقع بالقرب من قرية داغ توماس ويعود إلى عهد الوثنية. في الحقيقة أن مزاعم الأرمن في أن مزار الحاج غرمان قرب قرية شالابيلار هو ملك للأرمن ليس سوى هراء ملفق لهذه المخلوقات. أكبر المعالم المعمارية التي بنيت في المنطقة خلال العصور الوسطى هما جسرا خدافرين. يتكون أحد هذين النصبين الثقافيين الرائعين المبنيين على نهر أراز من أحد عشر معبراً والثاني من خمسة عشر معبراً. تم بناء هذين الجسرين ذوي أهمية استراتيجية كبيرة على صخور كبيرة. لعب جسرا خدافرين اللذان بنيا لأغراض تجارية وعسكرية دوراً مهماً في تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين شمال وجنوب أذربيجان. بعد 27 عاماً، تم رفع العلم الأذربيجاني على جسر خدافرين في مقاطعة جبرائيل التي احتلتها القوات المسلحة الأرمنية في عام 1993. أعاد جيشنا المنتصر الذي حقق انتصارات رائعة في قره باغ هذا النصب الثمين إلينا إننا صاحبه الحقيقي. وهكذا، فإن 18 أكتوبر 2020 كتب في تاريخنا كيوم مجيد آخر. وأضافت نوريه هماتوفا قائلةً إننا نتمنى أن يحرر جيشنا الشجاع معالمنا التاريخية والثقافية الأخرى قريباً".