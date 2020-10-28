الهمجية الأرمنية ضد الآثار التاريخية والثقافية في اتشين

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

تقع مقاطعة لاتشين إحدى الأراضي القديمة للشعب الأذربيجاني على المنحدر الجنوبي الغربي لسلسلة جبال قره باغ. حتى عام 1926، كان يطلق على مركز منطقة لاتشين "آبدالار". كما مذكور في عدد من مصادر لقبائل هون البيض التركية أن اسم "آبدالار" اشتق من اسم إيفتال أو هيبتال. يشير المؤرخ الألباني موسى كالانكاتلي إلى أن الأتراك المقيمين في شمال أذربيجان كانوا حاملي نظام معتقدات "غام".

قال الباحث في معهد التاريخ رامين علي زاده لـوكالة أذرتاج إن أسماء جبال آبدالار في توفوز وأوردوباد وآبدالانلي في قوبادلي وآبدال-كلابلي في أغدام وآبدالار في بورشالي وقرتي آبدالي وآبدال أوغلو في يريفان وومعسكر آبدالار الشتوي في خوجاوند هي رموز تاريخية لقبائل تركية قديمة. من المعروف أن أقدم المناطق البشرية في القوقاز كله هي وادي غوروشاي وكهف الأزيخ الواقعان في إقليم قره باغ وهو جزء مهم من المنطقة التاريخية والجغرافية التي يسكنها الشعب الأذربيجاني. نظراً لأن منطقة لاتشين تقع بالقرب من هذه المستوطنات البشرية القديمة فقد تم تضمينها في الجغرافيا حيث تم تشكيل التراث الثقافي المبكر للأذربيجانيين القدماء (بمعنى السكان القدامى لأذربيجان).

وأشار المؤرخ إلى أن الطبيعة الفريدة للاتشين والظروف الطبيعية والجغرافية الملائمة، بما في ذلك المناخ وخصائص التضاريس وغناء عالمي النباتات والحيوانات وينابيع المياه العذبة كانت من العوامل الرئيسية التي ضمنت إقامة الناس القدماء هنا. يشهد اكتشاف اللوحات الصخرية من العصر البرونزي والقلاع والطرق الجبلية القديمة والممرات في مراعي منطقة لاتشين على ثراء التراث المادي والثقافي للسكان المحليين. تؤكد صور حيوانات االصيد المختلفة على اللوحات الصخرية إلى جانب الحيوانات الأليفة والأدوات المستخدمة على نطاق واسع في المزرعة، أن الأتراك القدماء المقيمين هنا عاشوا أسلوب الحياة الحضري، فضلاً عن مشاركتهم في تربية الماشية الرعوية والشتوية.

قبل بداية الفتح العربي في القرن السابع، كانت أراضي لاتشين جزءاً من دولة البانيا القوقازية في اذربيجان. السكان القدامى لهذا المكان هم "إيشغوز" عند الآشوريون و"إيسكيت عند الإغريق القدماء وقبائل "إيج أزغوز" التي كانت الطوائف الناطقة باللغات الإيرانية تطلق عليهم اسم "ساك". كانت لاتشين الواقعة على حدود مقاطعتين تاريخيتين تسكنهما القبائل التركية - أرساك ("ساك أراني" - الجزء الجبلي من قره باغ) وسونيك (سيساكان - ساك الكبرى في زنكازور) ، نطقة جبلية بشكل أساسي. مر عبره عدد من الطرق الجبلية المؤدية إلى طرق التجارة الشهيرة التي تربط السهول. عندما بدأت الهجمات العربية الأولى على أذربيجان في منتصف القرن السابع، كانت أقوى دولة في منطقة القوقاز بأكملها هي خاقانات قزوين. كان أتراك بحر قزوين قوة رئيسية تقاتل العرب. استمرت حروب بحر قزوين العربية لأكثر من مائة عام. بعد أن حقق العرب استقراراً جزئياً في أراضي أذربيجان، بدأوا في تنفيذ عدد من الإجراءات القاسية في نظام الحكم. كما هو الحال في الأراضي المحتلة الأخرى، بدأت الانتفاضات في أذربيجان ضد الظروف القاسية للعبودية الاستعمارية والسياسة الضريبية، وخاصة الإجراءات غير القانونية للأمراء الإقطاعيين العرب. كانت قره باغ وزنكازور مركزين رئيسيين لنضال الطوائف التركية لأذربيجان من أجل الحرية. ظلت بقايا العديد من القلاع على المنحدرات الجبلية العالية لمناطق قوبادلي ولاشين وكالبجار، حيث لجأ السكان المحليون ودافعوا عنها حتى يومنا هذا. ليس من قبيل الصدفة أن يطلق السكان المحليون على العديد من هذه القلاع قلعة بابيك. كان أحد الإجراءات المهمة للخلافة العربية هو نقل العائلات العربية من مختلف البلدان إلى الأراضي المحتلة من أجل خلق دعم عرقي. في القرنين الثامن والتاسع أصبحت سياسة إعادة التوطين أكثر كثافة. كانت المدن الأذربيجانية الواقعة على الحدود الشمالية للخلافة ذات أهمية استراتيجية سواءً من الناحية التجارية أو العسكرية. إلى جانب العائلات العربية تم أيضاً نقل عدد من الأتراك المشهورين الذين خدموا بأمانة في جيش الخلافة إلى أذربيجان. في القرن العاشر، توحدت طائفتا ساج أوغوللاري وبعدها سلالارالتركيتين ضمن دولة واحدة في أراضي أذربيجان. انعكس اسم أذربيجان على العملات المعدنية التي سكتها سلالة ساج أوغوللاري التي اتبعت سياسة مستقلة بعد قضائها على تبعية الخلافة العربية. تؤكد هذه الحقيقة مرة أخرى أن الدولة الأذربيجانية تقوم على التقاليد القديمة. خلال حكم سلالات ساج أوغوللاري وسالار التركية كانت منطقة قره باغ ، وكذلك إقليم لاتشين مراعياً للقبائل التركية. نظراً لخصائص الإغاثة في المنطقة أطلق السكان على هذه المنطقة لاتشين بمعنى الأرض المرتفعة أو الارتفاع الذي يتعذر الوصول إليه. في النصف الأول من القرن الثالث عشر، كانت قلعة لاتشين واحدة من القلاع الشهيرة التي دافع عنها الأمير الألباني لخاشين حسن جلال خلال الغزوات المغولية. انعكس اسم هذه القلعة لاحقاً في اسم قرية لاتشين القديمة. وفقاً لنسخة أخرى من الاسم الجغرافي لاتشين فإن الاسم مشتق من اسم قبيلة لاتشين التي قدمت إلى إقليم قره باغ من جنوب تركمانستان نتيجة للحملات المغولية.

وأشار رامين علي زاده إلى أن المصادر الأثرية والإثنوغرافية والكتابية تؤكد أن لاتشين كانت موطناً للأتراك الأذربيجانيين منذ العصور القديمة. تثبت المساكن القديمة وتماثيل الكبش والحصان، فضلاً عن التلال الموجودة في إقليم لاتشين أن الأتراك الأذربيجانيين كانوا من السكان الأصليين في هذه المنطقة. في 18 مايو 1992، دخلت لاتشين الفترة الأكثر مأساوية في تاريخها نتيجة للاحتلال الأرمني. تم تدمير المعالم التاريخية والثقافية التي أنشأها الأتراك الأذربيجانيون في لاتشين منذ آلاف السنين نتيجة للتخريب الأرمني. تم تدمير الآثار التابعة للقبائل التركية القديمة في أذربيجان، وكذلك الدولة الألبانية. تعرضت الكنائس الألبانية لعمليات احتيال خطيرة وتحولت إلى كنائس أرمنية غريغورية. يقع مجمع دير أغ أوغلان الذي بني في القرنين الخامس والسادس على ضفاف نهر أغ أوغلان في معبد ديني يعود إلى القبائل التركية القديمة. يُعرف هذا النصب أيضاً باسم "برج السنونو". تم العثور على تماثيل حصان على الطريق المؤدي إلى معبد أغ أوغلان. تم اليوم تحويل هذا المعبد الديني إلى كنيسة أرمينية غريغورية وتم هدم عدد من المباني المحيطة عمداً لأنها لا تتوافق مع العمارة الأرمنية الغريغورية. من بين أقدم آثار لاتشين معابد الكهوف وتلال العصور البرونزية والحديدية في قرى آبدالار وجيجيملي وغولابيرد وزيريك وهوجاز، بالإضافة إلى معبد وجسر في قرية أشاغي فراجان. من أشهر المعالم الأثرية في لاتشين هو تربة مالك أجدار العائد إلى القرن الرابع عشر في أراضي قرية جيجيملي. تم تدمير معظم هذه الآثار من قبل الأرمن الداشناك. تم تدمير شاهد القبر والتمثال لساري أشيغ، أحد الممثلين البارزين لفن الأوزان-أشوغ في أذربيجان على يد الأرمن في قرية غولابيرد. ودمر الأرمن بعض الأضرحة والمقابر والمساجد في قرى آبدالار وجيجيملي وغولابيرد وزيزا وأحمدلي وهوجاز ومالكبايه وقره كيشيش وحولوا الباقية إلى إسطبلات للخنازير.

وأضاف المؤرخ رامين علي زاده قائلاً إنه "للمقارنة، تعمل عشرات الكنائس حالياً في مدن مختلفة في جمهورية أذربيجان، مما يؤكد تسامح شعبنا الحامل القيم المتعددة الثقافات. نعتقد أنه بعد استعادة الحدود التاريخية والجغرافية لدولتنا، إعادة وحدة أراضي من قبل الجيش الأذربيجاني، سيتم التحقيق في تاريخ منطقة لاتشين على أساس الحقائق الأصلية".