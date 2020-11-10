تأجيل الألعاب الجامعية الشتوية التلاثين إلى ديسمبر من العام القادم

باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

ستقام الألعاب الجامعية الشتوية الثلاثون التي كان من المفترض عقدها خلال الفترة ما بين (21 و31) يناير من العام القادم في لوسيرن بسويسرا في شهر ديسمبر2021.

تفيد أذرتاج أن البيان بهذا الصدد صدر عن اللجنة التنفيذية لاتحاد الدولي للألعاب الجامعية "FISU"

ستقام البطولة المرموقة التي تم تأجيلها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر2021 .

سيتنافس أكثر من 2500 رياضي من 50 دولة في 10 أنواع. أقيمت الألعاب المماثلة في عام 2019 في كراسنويارسك.