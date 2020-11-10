انضمام أربعة لاعبين في جودو من أذربيجانيين للمنافسات في البطولة الأوروبية

باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

تقام بطولة أوروبا للجودو للاعبين البالغين 23 عاماً من العمر في بوريك بكرواتيا.

تفيد أذرتاج أنه في اليوم الثاني من المسابقة المرموقة، سيتنافس 4 من لاعبينا في الجودو. وهكذا، سيتنافس كل من إيلجان حاجييف وزليم شيكاييف على ميداليات وزن 81 كغم وعادل كريملي في فئة الوزن 100 كلغ وجمال فيضييف في فئة الوزن أكثر من 100 كلغ.

وتجدر الإشارة إلى أنه في اليوم الأول من بطولة القارة، فاز أعضاء المنتخب الوطني الأذربيجاني بثلاث ميداليات. خسرت فقط كولتاج ممادالييفا (52 كلغ) التي مثلت بلادنا في مسابقة الفتيات وفي المباراة النهائية وفازت بالميدالية الفضية لبطولة القارة.

حصل لاعبو الجودو الشابان توران بيرموف (60 كلغ) ونورلان عثمانوف (66 كلغ) على ميداليات برونزية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأذربيجاني يمثله 12 لاعباً في جودو (9 رجال و3 سيدات) في البطولة الأوروبية حيث يتنافس 328 رياضي (193 رجل و135 امرأة) من 36 دولة.