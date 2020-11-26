"يونا" و"بترا" يختتمان ورشة عمل ترجمة الأخبار لفائدة وكالات أنباء "التعاون الإسلامي"

باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

اختتمت اليوم الخميس أعمال ورشة العمل الافتراضية الإقليمية، التي نظمها اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) بالتعاون مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عبر برنامج ZOOM حول: ترجمة الأخبار- عربي- إنجليزي- عربي، واستمرت على مدى أربعة أيام.

قدمت الورشة خبيرة الترجمة الصحفية الأردنية إيناس صويص التي تناولت في اليوم الأول الإطار النظري لتحديد طبيعة عمل ومهام الصحفي العامل في الأخبار الأجنبية، والحدود الفاصلة بين الصحفي والمترجم الذي لا يتدخل في المادة التي تصل إليه بينما الصحفي في القسم الأجنبي هو محرر وصانع مادة يعيد كتابة الخبر ويسد أي ثغرة فيه بحيث يفهمه القارئ الأجنبي، وأمثلة علمية على ذلك، وشهد اليوم الثاني طرق كتابة العناوين والفقرات الأولى للخبر مع التدريبات ومشاركة كل متدرب بنموذج عملي، وتناولت الورشة في اليوم الثالث الترجمة في الأخبار والمواد الاقتصادية حيث تركزت التدريبات على إعادة كتابة أخبار اقتصادية منشورة وتحديد الثغرات فيها، وتم تخصيص اليوم الرابع والأخير لترجمة تغطية الجرائم بشكل عام والجرائم الاقتصادية خاص.

شارك في الورشة منسوبون بأقسام التحرير الإنجليزي من وكالات أنباء: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، أذربيجان، الصومال، مصر، تونس، واليمن.

كانت الورشة قد افتتحها مدير عام الاتحاد المكلف أحمد عبد الله القرني الذي ثمن مشاركة الوكالات الأعضاء في الاتحاد، وتفاعلهم مع الورشة، والتي استهدفت إكساب المشاركين المهارات والإمكانات اللازمة في طريقة ترجمة الأخبار والتقارير بين اللغات، بمهنية واحترافية، وذلك ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي الأول للاتحاد الذي عقد في 16 مايو الماضي، برعاية وزير الإعلام المكلف في المملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يستهدف 2200 إعلامي من وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.

كما أكد مدير عام وكالة الأنباء الأردنية فايق حجازين، حرص وكالة "بترا" على استثمار فرصة منصة اللقاء عبر "يونا" لتقاسم الخبرات وتبادلها لفائدة جميع المشاركين في الورشة.