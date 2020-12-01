4 لاعبين في سومغايت يصيبون بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

سومغايت، 1 ديسمبر، أذرتاج

كشف نادي سومغايت لكرة القدم عن أسماء لاعبيه الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت أذرتاج عن بيان النادي أنهم الحارس مهدي جنتوف والمدافع بدلوف ولاعبا الوسط مصطفايف وسلطانوف ولفتت قيادة النادي الى أن اعراض المرض اكتشفت لديهم رغم أن نتائج الفحوص الطبية أتت سلبية. وقررت قيادة النادي بابعادهم عن معسكر النادي عشية مباراة غابالا بالجولة التالية.

يذكر أن لاعب الوسط عبد الله زاده قد اصيب بالفيروس في سومغايت سابقا.