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    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قريتي هوسولو وماليبك لمحافظة لاجين (فيديو)

    ٠٣.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]

    باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قريتي هوسولو وماليبك لمحافظة لاجين المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر ان الجيش الأرميني احتل قريتي هوسولو وماليبك في عام 1992. تم نهب هاتين القريتين بوحشية بعد الاحتلال.

    تم تحرير محافظة لاجين في 1 ديسمبر بحسب البيان المشترك الموقع بين رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة الانتصار العظيم للجيش الأذربيجاني الشجاع في الحرب الوطنية.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16069853834395016227.mp4

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قريتي هوسولو وماليبك لمحافظة لاجين (فيديو)
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