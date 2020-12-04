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    إحياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية في الجيش الأذربيجاني (فيديو)

    ٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم إحياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية في الجيش الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه بمرسوم اصدره رئيس جمهورية أذربيجان لإحياء ذكرى ابناء الوطن الذين استشهدوا في سبيل وحدة اراضي اذربيجان في الحرب الوطنية، وقف دقيقة حداد على ارواح الشهداء اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في القوات الخاصة والقوات الجوية والبحرية والوحدات العسكرية والمؤسسات التعليمية العسكرية الخاصة.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16070794061976535639.mp4

    AZERTAG.AZ :إحياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية في الجيش الأذربيجاني (فيديو)
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