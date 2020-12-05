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    سياسة


    بروفة العرض العسكري بمناسبة النصر في الحرب الوطنية

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٧]

    باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

    ستحتفل اذربيجان بفي 10 ديسمبر بنصرها في الحرب الوطنية بعرض عسكري في ميدان الحرية في باكو.

    تتواصل بروفات العرض العسكري.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العرض العسكري سيحضره اكثر من 3000 عسكري و حوالي 150 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية و مدفعيات وانظمة الدفاع الجوي والسفن العسكرية والزوارق العسكرية.

    كذلك ستعرض في الموكب جزء من غنائم الجيش الاذربيجاني من العدو المهزوم في الحرب الوطنية.

    AZERTAG.AZ :بروفة العرض العسكري بمناسبة النصر في الحرب الوطنية
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