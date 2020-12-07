انعقاد الجمعية العامة للاتحاد الاوروبي للشطرنج
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج
ستنعقد في 19 ديسمبر الجمعية العامة للاتحاد الاوروبي للشطرنج.
افادت وكالة أذرتاج ان الجمعية الـ35 ستناقش الاوضاع في جائحة كورونا وتقويم مباريات فترة عامي 2021-2022 وميزانية المنظمة للعام القادم.
سيشارك في الجمعية عبر الاتصال المرئي كبار مسئولين من الاتحاد الاذربيجاني للشطرنج.
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