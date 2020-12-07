باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج ستنعقد في 19 ديسمبر الجمعية العامة للاتحاد الاوروبي للشطرنج. افادت وكالة أذرتاج ان الجمعية الـ35 ستناقش الاوضاع في جائحة كورونا وتقويم مباريات فترة عامي 2021-2022 وميزانية المنظمة للعام القادم. سيشارك في الجمعية عبر الاتصال المرئي كبار مسئولين من الاتحاد الاذربيجاني للشطرنج.

AZERTAG.AZ : انعقاد الجمعية العامة للاتحاد الاوروبي للشطرنج

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