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    انعقاد الجمعية العامة للاتحاد الاوروبي للشطرنج

    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]

    باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

    ستنعقد في 19 ديسمبر الجمعية العامة للاتحاد الاوروبي للشطرنج.

    افادت وكالة أذرتاج ان الجمعية الـ35 ستناقش الاوضاع في جائحة كورونا وتقويم مباريات فترة عامي 2021-2022 وميزانية المنظمة للعام القادم.

    سيشارك في الجمعية عبر الاتصال المرئي كبار مسئولين من الاتحاد الاذربيجاني للشطرنج.

    AZERTAG.AZ :انعقاد الجمعية العامة للاتحاد الاوروبي للشطرنج
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    انعقاد الجمعية العامة للاتحاد الاوروبي للشطرنج