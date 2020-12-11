مقطع فيديو لقرية بابروند بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥٩]
باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية بابروند بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16076831774016758737.mp4
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