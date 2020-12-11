أذربيجان تختتم موسمها في البطولات الاوروبية

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

اختتمت أذربيجان موسمها في البطولات الاوروبية.

أفادت أذرتاج أن أندية البلد حصدت مجرد 500ر2 نقطة لتصنيف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في مشاركاتها في البطولات القارية. و000ر1 نقطة منها منحت للمباريات الثانية غير المنظمة في مرحلة التصفيات حيث أن الاندية التقت في مباراة واحدة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فتم تقسيم معدل المباراة الثانية بين الناديين.

وحصد قراباغ أغدام 625ر1 نقطة ونفطجي باكو 500ر0 نقطة وكشلة باكو 250ر0 نقطة وسومغايت 125ر0 نقطة ليسجل هذا المؤشر في المرتبة الـ31 للموسم. وتراجعت أذربيجان عن السويد لمؤشرات اضافية وعن البوسنة والهرسك بقدر 125ر0 نقطة.

يذكر أن زعيم الموسم انكلترا التي حصدت 500ر14 نقطة.