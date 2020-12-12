مقطع فيديو لقرية قيزيل كنقرلي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٠٥]
باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية قيزيل كنقرلي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1607775821668560943.mp4
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