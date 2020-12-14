مقطع فيديو لقرية أميروارلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
١٤.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية أميروارلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16079326602460730012.mp4
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