وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية ظار لمحافظة كلبجر (فيديو)
AzerTAg.az
١٤.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢١]
باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية ظار لمحافظة كلبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1607946972196344143.mp4
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