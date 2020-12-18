إسطنبول، 18 ديسمبر ، أذرتاج جرى اليوم حفل سحب قرعة مرحلة ثمن النهائي كأس تركيا لكرة القدم لدى قاعة أورهان ساكا بمعسكر التمنتخب الوطني التركي ومرافق التدريب حسن دوغان لاتحاد تركيا لكرة القدم بحارة ريفا في إسطنبول. أفادت أذرتاج أن نتيجة القرعة كالآتي: فنربخجه – قاسم باشا غلاطة سراي – يئني ملطيه سبور بشيكطاش – ريزة سبور قونيه سبور – غاري عنتاب بورصة سبور – أنطاليه سبور سيواس سبور – أضنة دمير سبور ألانيه سبور – أرضروم سبور طوزله سبور – بشاك شهر. وسوف تنظم مباريات المرحلة فترة 12-14 يناير 2021م.

AZERTAG.AZ : سحب قرعة مرحلة ثمن النهائي لكأس تركيا لكرة القدم

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