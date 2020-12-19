  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    زيرة يفسخ العقد مع المدير الفني خريستوف

    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٢]

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    فسخ نادي زيرة باكو لكرة القدم العقد مع مديره الفني بورجي خريستوف.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن العقد مع المدرب المقدوني الشمالي فسخ عن طريق الاتفاق المتبادل.

    ورفعت قيادة النادي شكره للمدرب خريستوف على خدماته في النادي وتمنت له نجاحا في مسيرته المهنية المستقبلية.

    AZERTAG.AZ :زيرة يفسخ العقد مع المدير الفني خريستوف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٠٨]
    السعودية تطلق أول مواسمها السياحية الشتوية في 17 وجهة
    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٦]
    صباح الرديف يخسر أمام زاقاتالا
    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤١]
    توران طاووس يكسر مقاومة قره باغ الرديف في ربع المباراة النهائي
    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
    كشلة الرديف يتغلب على قره داغ لوكباتان 4-3
    زيرة يفسخ العقد مع المدير الفني خريستوف