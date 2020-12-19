زيرة يفسخ العقد مع المدير الفني خريستوف

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

فسخ نادي زيرة باكو لكرة القدم العقد مع مديره الفني بورجي خريستوف.

أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن العقد مع المدرب المقدوني الشمالي فسخ عن طريق الاتفاق المتبادل.

ورفعت قيادة النادي شكره للمدرب خريستوف على خدماته في النادي وتمنت له نجاحا في مسيرته المهنية المستقبلية.