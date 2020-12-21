مجمع ضريح ومتحف ملا بناه واقف الذي تعرض للتخريب الأرمني في شوشا

شوشا، 21 ديسمبر، طاهر أغاممادوف، أذرتاج

إن شوشا العاصمة الثقافية لأذربيجان ولؤلؤة القوقاز بأكملها غنية بالآثار التاريخية والثقافية والمعمارية. في شوشا، كما هو الحال في المناطق والمدن الأخرى التي كانت تحت احتلال القوات المسلحة الأرمينية، نُهبت المراكز الثقافية والمعالم الأثرية والتماثيل التاريخية والمعمارية أو دمرت أو غيروا مظهرها لجعلها ارمينية.

تفيد أذرتاج أن أحد المعالم الأثرية في شوشا والتي تعرضت للتخريب الأرمني هو مجمع ضريح ومتحف ملا بناه واقف، الشاعر الأذربيجاني والشخصية الاجتماعية والسياسية الذي عاش في القرن الثامن عشر وكان وزيراً لخان قره باغ. بدأ بناء المجمع عام 1977 واستمر أربع سنوات. في عام 1982 أفتتح مجمع ضريح ومتحف ملا بناه واقف بمشاركة الزعيم الوطني حيدر علييف.

بني الضريح على قبر الشاعر العظيم في مكان بارز في مدينة شوشا، بالقرب من سهل جيدير دوزو وله هيكل مستطيل ومزين بالرخام. كما عرض هنا حوالي ثمانين معروضاً تعكس حياة واقف في شوشا. نتيجة لاحتلال شوشا من قبل القوات المسلحة الأرمينية في مايو 1992، تم تدمير مبنى المجمع وعشرات المعروضات ونقل المعروضات القابلة للنقل إلى أرمينيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه بناءً على تعليمات من الرئيس إلهام علييف، تجري أعمال التقييم والجرد في شوشا فيما يتعلق بإجراءات الترميم وإعادة الإعمار في الأراضي المحررة. عند الانتهاء من أعمال التقييم والجرد، سيتم اتخاذ تدابير هادفة لترميم الآثار التاريخية والدينية ومتاحف شوشا بشكل منهجي مع الحفاظ على الطراز التاريخي والمعماري القديم.