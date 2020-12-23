بطل أوزبكستان يفسخ العقد مع المدير الفني

طشقند، 23 ديسمبر، أذرتاج

فسخ بطل أوزبكستان نادي بختاكور لكرة القدم العقد مع المدير الفني شوتا أرويلادزي.

أفادت أذرتاج أن المدرب البالغ 47 عاما من عمره اعلن عن ذلك عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي وكتب انه قرر الفراق بعد 3 اعوام: "كانت بالنسبة لي فترة مثيرة وجميلة وناجحة وأشكر كلا سجعنا وأيد بنا."

يذكر أن المدرب الجورجي أرويلادزي الذي يدرب بختاكور طشقند منذ عام 2017م فاز بدوري الممتاز الأوزبكي موسمي 2019م و2020م وقد سبق أن عمل في أذ النيديرلندي وقيصري سبور وقاسم باشا وطرابزون سبور في تركيا.