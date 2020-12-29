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    صبائل يودع لاعبا آخر والوسط الايراني يحتمل أن يغادر بطلبه رفع الأجرة

    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:١٧]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    ودع نادي صبائل باكو لاعبا آخر.

    أفادت أذرتاج أن مشارك دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم فسخ العقد مع لاعب الوسط قربانلي بعد توديع اللاعبين الثلاثة قايالي وصادقوف وأقجابيكوف.

    ويحتمل أن يغادر النادي لاعب الوسط الايراني بختيار رحمني ايضا وذلك أنه يفاوض النادي حاليا بطلب رفع الاجرة وفي حال عدم التوصل الى اتفاق سيغادر ايضا.

    يذكر أن صبائل يطلق مسعكره الشتوي في 4 يناير. ويلتقي فريق المدرب حاجييف في 14 يناير بصباح باكو.

    AZERTAG.AZ :صبائل يودع لاعبا آخر والوسط الايراني يحتمل أن يغادر بطلبه رفع الأجرة
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