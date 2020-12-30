نفطجي يقيم معسكره الشتوي في باكو

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

يتنافس نادي نفطجي باكو لكرة القدم خلال معسكره الشتوي وديا في مباراتين وليس مباراة واحدة كما خطط سابقا.

قال النادي في بيان إن خصمين محددان وهما غابالا في 10 يناير وكشله باكو في 14 يناير دون تحديد وقت ومكان المباراتين.

يذكر أن مسعكر النادي ينظم لدى مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم خلال الفترة ما بين 4-21 يناير.