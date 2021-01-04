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    نادي كشله يطلق استعدادات شتوية

    ٠٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]

    باكو، 4 يناير، أذرتاج

    اطلق نادي كشله باكو لكرة القدم استعدادات للدور الثالث لدوري الممتاز الأذربيجاني وبطولة كأس أذربيجان.

    أفادت أذرتاج أن ممثل باكو يتنافس وديا ضمن الاستعدادات مع الجيش الرياضي في 10 يناير ومع نفطجي باكو بعد 4 ايام.

    AZERTAG.AZ :نادي كشله يطلق استعدادات شتوية
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