سومغايت، 12 يناير، أذرتاج وصل اللاعب الايراني حجت حق وردي الى أذربيجان لتوقيع عقد مع نادي سومغايت لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن لاعب الوسط البالغ 28 عاما من عمره مستهد لتوقيع العقد الى نهاية الموسم 2020/2021م. يذكر أن اللاعب حق وردي ينتقل من نادي بيكان الايراني.

AZERTAG.AZ : اللاعب الايراني الجديد يصل الى أذربيجان لتوقيع عقد مع سومغايت

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