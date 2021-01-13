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    صباح يفسخ العقد مع لاعب آخر

    ١٣.٠١.٢٠٢١ [١٨:٤١]

    باكو، 13 يناير، أذرتاج

    فسخ نادي صباح باكو العقد مع اللاعب عباس أقازاده.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن العقد مع لاعب الوسط البالغ 21 عاما من العمر مفسوخ على الاتفاق المتبادل.

    وكان اللاعب يرتدي قمصان صباح منذ عام 2019م.

    AZERTAG.AZ :صباح يفسخ العقد مع لاعب آخر
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