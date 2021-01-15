باكو، 15 يناير، أذرتاج فسخ نادي صباح ماسازير باكو العقد مع المهاجم المالي اوليسيه ديالو على الاتفاق المتبادل. أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن ديالو كان يرتدي قمصان صباح منذ عام 2019م.

AZERTAG.AZ : صباح يفسخ العقد مع المهاجم المالي ديالو

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