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    صباح يفسخ العقد مع المهاجم المالي ديالو

    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]

    باكو، 15 يناير، أذرتاج

    فسخ نادي صباح ماسازير باكو العقد مع المهاجم المالي اوليسيه ديالو على الاتفاق المتبادل.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن ديالو كان يرتدي قمصان صباح منذ عام 2019م.

    AZERTAG.AZ :صباح يفسخ العقد مع المهاجم المالي ديالو
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