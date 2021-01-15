صباح يفسخ العقد مع المهاجم المالي ديالو
AzerTAg.az
١٥.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]
باكو، 15 يناير، أذرتاج
فسخ نادي صباح ماسازير باكو العقد مع المهاجم المالي اوليسيه ديالو على الاتفاق المتبادل.
أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن ديالو كان يرتدي قمصان صباح منذ عام 2019م.
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