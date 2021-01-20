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    الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحول مكافأة قراباغ أغدام

    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٢٣]

    باكو، 19 يناير، أذرتاج

    دفع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم مكافأة مقابل تنافس نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني في دوري أوروبا.

    أفادت أذرتاج أن قراباغ حصل على 190 الف اورو بسبب اكتفائه بتعادل وحيد خلال الموسم وكان ذلك في مباراة منظمة ضمن الجولة الخامسة في 3 ديسمبر في إسطنبول التقى فيها بخصمه مكابي تل أبيب ليتعادل معه بهدف لكل واحد منهما.

    وحول الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اموال المكافأة الى حساب قراباغ عن طريق الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم.

    AZERTAG.AZ :الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحول مكافأة قراباغ أغدام
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