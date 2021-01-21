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    دوري تركيا: بشيكطاش يفوز ذهابا ليحافظ على صدارته الترتيب

    ٢١.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٦]

    إسطنبول، 20 يناير، أذرتاج

    حل بشيكطاش ضيفا على فاتح كراجمرك ضمن الجولة العشرين لدوري تركيا لكرة القدم في 21 يناير اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الضيف سحق صاحب الارض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وسجل أهداف بشيكطاش أبو بكر وبرنارد مرتين ولارين فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه من قبل بوريني.

    وتعادل أرضروم سبور مع ألانيه سبور ضيفه بهدفين لكل واحد منهما.

    ويتصدر بشيكطاش ترتيب الأندية بدوري تركيا برصيد 41 نقطة ويليه فنرباخجه برصيد 38 نقطة بفارق مباراة ناقصة وغلاطة سراي ثالثا برصيد 36 نقطة.

    يذكر أن دوري تركيا في الموسم الجديد تتنافس فيه 21 ناديا ويستريح هذه الجولة نادي أنطاليه سبور.

    AZERTAG.AZ :دوري تركيا: بشيكطاش يفوز ذهابا ليحافظ على صدارته الترتيب
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