صبائل يتفق مع لاعب مقدوني شمالي
AzerTAg.az
٢١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥١]
باكو، 21 يناير، أذرتاج
اتفق نادي صبائل باكو لكرة القدم مع لاعب الوسط المقدوني الشمالي ميلوفان بتروفيك.
أفادت أذرتاج عن بيان صبائل انه يتوقع توقيع عقد مع اللاعب 31 عاما.
يذكر أن بتروفيك ارتدى اخيرا قمصان واردار في بلاده وانتخب 9 مرات للمنتخب المقدوني الشمالي
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٦]
٢٠.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٢٣]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٤]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣٤]
٢١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٦]
٢١.٠١.٢٠٢١ [٢٣:١٠]
٢١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٠]
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥٢]
٢١.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٥]
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٩:١٩]
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٦]
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣٧]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٩]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٥]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٩:١٣]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٥]
٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٨]
٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٧]
٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
١٩.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٢٧]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٦:٠٤]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك