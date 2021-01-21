باكو، 21 يناير، أذرتاج اتفق نادي صبائل باكو لكرة القدم مع لاعب الوسط المقدوني الشمالي ميلوفان بتروفيك. أفادت أذرتاج عن بيان صبائل انه يتوقع توقيع عقد مع اللاعب 31 عاما. يذكر أن بتروفيك ارتدى اخيرا قمصان واردار في بلاده وانتخب 9 مرات للمنتخب المقدوني الشمالي

AZERTAG.AZ : صبائل يتفق مع لاعب مقدوني شمالي

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