القاهرة تستضيف البطولة العالمية للخماسي الحديث

باكو، 27 يناير، أذرتاج

تستضيف القاهرة البطولة العالمية للخماسي الحديث.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أن البطولة العالمية تنظم الفترة ما بين 7-13 يونيو.

يذكر أن القرار السابق الذي كان ينص على تنظيم البطولة في منسك غير أن اللجنة التنفيذية قررت سحب رخصة بلاروس للتنظيم.