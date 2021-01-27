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    القاهرة تستضيف البطولة العالمية للخماسي الحديث

    ٢٧.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٢]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    تستضيف القاهرة البطولة العالمية للخماسي الحديث.

    أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أن البطولة العالمية تنظم الفترة ما بين 7-13 يونيو.

    يذكر أن القرار السابق الذي كان ينص على تنظيم البطولة في منسك غير أن اللجنة التنفيذية قررت سحب رخصة بلاروس للتنظيم.

    AZERTAG.AZ :القاهرة تستضيف البطولة العالمية للخماسي الحديث
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    القاهرة تستضيف البطولة العالمية للخماسي الحديث