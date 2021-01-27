القاهرة تستضيف البطولة العالمية للخماسي الحديث
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٢]
باكو، 27 يناير، أذرتاج
تستضيف القاهرة البطولة العالمية للخماسي الحديث.
أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أن البطولة العالمية تنظم الفترة ما بين 7-13 يونيو.
يذكر أن القرار السابق الذي كان ينص على تنظيم البطولة في منسك غير أن اللجنة التنفيذية قررت سحب رخصة بلاروس للتنظيم.
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