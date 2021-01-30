باكو، 30 يناير، أذرتاج تنظم بطولة الجمهورية للشطرنج عبر الاتصال المرئي من جانب مركز "تحصيل" الرياضي الجمهوري بدعم وزارة التعليم والاتحاد الأذربيجاني للشطرنج تكريسا للذكرى السنوية الـ880 لنظامي الكنجوي. أفادت أذرتاج أن بطولة الشطرنج السريع بمشاركة الاندية تنظم فترة 5-7 فبراير عبر موقع www.tornelo.com على النظام السويسري المؤلف من 9 جولات على 6 لوحات. وتتألف الاندية من 4 ذكور وانثيين وقبطان ومدة المباراة 10 دقائق مع زيادة 5 ثوان لكل خطوة. وستقدم جوائز الى الفائزين والمتميزين.

AZERTAG.AZ : تنظيم بطولة الجمهورية للشطرنج تكريسا للذكرى الـ880 لنظامي الكنجوي

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