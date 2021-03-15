نفطجي يفسخ العقد مع لاعب الوسط الإيراني

باكو، 15 مارس، أذرتاج

نادي نفطجي باكو لكرة القدم فسخ العقد مع لاعب الوسط سامان ناريمان جهان.

أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن العقد مع اللاعب الايراني فسخ على اساس اتفاق الطرفين.

يذكر أن ناريمان جهان انتقل الى نفطجي في يناير عام 2020م وخرج بقميص النادي 22 مباراة وسجل هدفا واحدا.