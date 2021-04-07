جولة الشطرنج جوليوس باير للمتحدين تنطلق غدا بمشاركة الأستاذة الأذربيجانية

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

تنطلق غدا بطولة جولة الشطرنج جوليوس باير للمتحدين الشباب والموهوبين للعالم.

أفادت أذرتاج أن الاستاذة الأذربيجانية جوناي محمدزاده تشارك في البطولة التي يتنافس فيها فريقان اثنان بعموم 20 لاعبا. وتتنافس الاستاذة محمد زاده في فريق يوديت بولغار الاستاذة الاسطورية بينما يقود الفريق الثاني الاستاذ الشهير فلاديمير كرامنيك.

وتتألف البطولة من 4 مراحل ينظم كل مرحلة خلال 4 ايام.

وستنظم مرحلة النهائي لجولة الشطرنج جوليوس باير للمتحدين خلال الفترة ما بين 9-13 سبتمبر وسوف يحصل فائز البطولة على بطاقة مؤهلة الى جولة أبطال الشطرنج ميلت واتر البالغة جائزتها العامة 5ر1 مليون دولار وهي جزء من سلسلة بلاي ماغنوس غروب.