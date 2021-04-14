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    سياسة


    مندوب نخجوان الدائم في باكو يستقبل سفير كازاخستان

    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٦]

    باكو، 14 أبريل، أذرتاج

    استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي الدائمة في باكو بختيار عسكروف سفير كازاخستان في أذربيجان سرجان عبد الكريموف.

    أفادت أذرتاج عن بيان مندوبية نخجوان في باكو أن الطرفين بحثا في اللقاء العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين وفرص تعاون وثيق في عدد كثير من المجالات مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وكذلك الاوضاع الاقليمية والمهام المنوطة وزيارات رسمية وسائر المسائل الممتعة.

    AZERTAG.AZ :مندوب نخجوان الدائم في باكو يستقبل سفير كازاخستان
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    مندوب نخجوان الدائم في باكو يستقبل سفير كازاخستان مندوب نخجوان الدائم في باكو يستقبل سفير كازاخستان مندوب نخجوان الدائم في باكو يستقبل سفير كازاخستان