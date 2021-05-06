تسليم القطع الأثرية لتل آروانا إلى المجموعة الأثرية لمتحف التاريخ

باكو، 6 مايو، أذرتاج

يكتشف كل عام العديد من المعالم الأثرية التي تعكس التاريخ القديم وثقافة أذربيجان الغنية نتيجة للعمل المتفاني لعلمائنا للآثار، بالإضافة إلى عينات من الثقافة المادية. إنه لمن دواعي السرور أن علماءنا للآثار يسلمون أجزاء علمية وفنية مهمة من عينات المواد التي عثروا عليها بعد بحث مكثف إلى المتحف الوطني لتاريخ أذربيجان تماشياً مع تقاليدهم. في هذه الأيام سلمت عينات المواد إلى المتحف من أجل الحماية الدائمة ومن بينها القطع الأثرية المكتشفة في تل آروانا.

أبلغ المتحف عن ذلك لوكالة أذرتاج. أشير إلى أنه تم العثور على هذه القطع الأثرية التي تعود إلى العصر البرونزي-الحديدي الأول في مقاطعة يارديملي في عام 2019 خلال الحفريات الأثرية الجارية في التل المذكور تحت رئاسة رئيس "بعثة يارديملي الأثرية" لمعهد الآثار والإثنوغرافيا للأكاديمية الوطنية للعلوم لأذربيجان دكتور الفلسفة في تاريخ، الأستاذ المساعد أنار أغالارزاده. يقع تل آروانا على بعد 200 متر جنوب القرية التي تحمل نفس الاسم، في موقع يسمى من قبل سكان المنطقة بـ"غارياتان".

تتكون القطع الأثرية من تل آروانا التي تم تسليمها إلى المتحف من 8 أواني فخارية بأشكال مختلفة وسيف من البرونز على شكل سيف ذي حدين وخنجر من البرونز وعجينة وخرزات عظمية. وفقا للتحليل المقارن أن هذه النتائج تعود إلى بداية الألفية الأولى. نظراً للأهمية العلمية لهذه النتائج، اعتبر الخبراء أنه من المناسب إثباتها في معرض العصر البرونزي.