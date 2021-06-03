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    رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي يتصل بالرئيس إلهام علييف هاتفيا

    ٠٣.٠٦.٢٠٢١ [٠٠:٣٢]

    باكو، 2 يونيو، أذرتاج

    اتصل رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل 2 يونيو اليوم هاتفيا بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    أفادت أذرتاج أنه تم التعبير عن الارتياح من تطور التعاون بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي خلال المكالمة الهاتفية. وأبان كلا الطرفان اعارتهما اهمية كبيرة لهذا التعاون. وتم التنويه بالارتياح الى التعاون في مجال أمن الطاقة واستكمال مشروع ممر الجنوب للغاز.

    وبحث الجانبان قضايا احلال الامن والاستقرار في المنقطة عقب البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020م بين زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

    وابلغ رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الاوروبي مستعد لدعم عملية اعادة التخطيط والترسيم للحدود بين أذربيجان وارمينيا وبدء تدابير بناء الثقة بين البلدين. ودعا شارل ميشيل كلا الطرفين للتعاون فيما يتعلق بالاشخاص المحتجزين والألغام وسائر المسائل الانسانية في ظروف نزيهة تامة.

    واكد الرئيس إلهام علييف على استعداد أذربيجان لبدء مباحثات مع أرمينيا من اجل توقيع اتفاقية سلام مشيرا الى أن أرمينيا لم ترد الى الحين على هذه الدعوة. ودعا رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل كلا الطرفين لاجراء محادثات في ظروف بناءة.

    وابلغ كلا الجانبين خلال المكالمة الهاتفية اهتمامهما بتوفير السلام والامن في جنوب القوقاز. كما تم التشديد على اهمية برنامج الشراكة الشرقية للاتحاد الاوروبي وجرى في هذا السياق تبادل وجهات نظر حول قمة مرتقبة.

     

     

    AZERTAG.AZ :رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي يتصل بالرئيس إلهام علييف هاتفيا
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