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    نفطجي باكو لم يمدد عقد الحارس أقايف

    ١١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤٣]

    باكو، 11 يونيو، أذرتاج

    لم يمدد نادي نفطجي باكو لكرة القدم عقد الحارس صلاحت أقايف.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن نفطجي رفع الشكر للحارس البالغ 30 عاما من عمره على خدماته متمنيا له نجاحا في مشواره اللاحق.

    يذكر أن الحارس اقايف ارتدى قميص نفطجي خلال 4 مواسم أخيرة وحرس المرمى في 70 مباراة.

    AZERTAG.AZ :نفطجي باكو لم يمدد عقد الحارس أقايف
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